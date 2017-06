Moeder eend gaat opnieuw binnendoor met de kuikens in Beuningen

En vandaag was het dus nog een keer raak. ,,Het was dezelfde eend. Ik had haar nest al zien liggen in de tuin. Ik verbaasde me dat ze al zo snel terug was. Maar haar vorige jongen zijn allemaal uitgevlogen. Vanochtend stond ze weer op de deur te tikken.’’



Iets meer verkeer

Caroline twijfelde niet en liet moeder en kuikens passeren. ,,Het oversteken van de weg was wel iets lastiger omdat er meer verkeer was. Maar ze zijn goed aan de overkant gekomen.’’