Buurvrouw krijgt gelijk: Sporthal moet overgeschilderd worden

Een overbuurvrouw van de Wijchense sporthal Arcus heeft gelijk gekregen van de rechtbank: Arcus is niet groen genoeg en er staan niet genoeg bomen voor.

Uitspraak

De gemeente Wijchen heeft tot 1 juli om dat aan te passen. Dat is het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Die verwerpt een eerdere uitspraak van de rechtbank Gelderland, die juist oordeelde dat het gebouw kan blijven zoals het is.

Het moderne groen-gele gebouw werd in 2011 geopend. In de jaren daarvoor is gesproken met buurtbewoners. Bewoners van de Valendrieseweg kijken uit op de achterkant van de sporthal en poogden het zicht hierop te beperken. ,,Een nieuwe sporthal hou je toch niet tegen'', zegt Marion Hendriks. ,,Maar we wilden in elk geval zo min mogelijk overlast.''

Gelijk

Volgens bewoners zijn er destijds afspraken gemaakt over inpassing van het complex. Daar heeft de gemeente zich volgens Hendriks niet aan gehouden. En daar heeft de rechter haar deze week gelijk in gegeven.

Waar zit 'm nou de kneep? Het gebouw zou een groene kleur krijgen, zodat het enigszins wegvalt tegen de omgeving van bomen en struiken. De sporthal kreeg uiteindelijk deels een legergroene kleur, afgewisseld met lichtgele en felgroene vlakken. ,,Dat is dus maar gedeeltelijk het groen dat was afgesproken'', zegt Hendriks.

Coniferen

Ook rekende Hendriks op een rij wintergroene bomen, zoals de coniferen die nu langs de Valendrieseweg staan. Daartussen staan echter struiken waar je zo doorheen kijkt. Van die beperkte overlast is volgens bewoners daarom niet veel terechtgekomen.

De meeste buurtbewoners hadden geen zin om de strijd hierover aan te gaan met Wijchen. Hendriks hield vol. Dat dit nu een hoop gemeenschapsgeld kan gaan kosten, komt volgens haar doordat Wijchen zich niet aan de afspraak hield. ,,Het is zo onnodig dat het nu meer gaat kosten. Dat had voorkomen kunnen worden.''

150.000 euro

Volgens ingewijden is het vervangen van de felgekleurde panelen de goedkoopste oplossing, grof geschat ongeveer 150.000 euro. Wethouder Rob Engels waagt zich niet aan een uitspraak over de kosten. ,,Dat moeten we nog uitzoeken.''

Engels zag de uitspraak absoluut niet aankomen. Een stap naar een nog hogere rechter behoort nog tot de mogelijkheden, maar hangt onder meer af van de kans van slagen. Een besluit hierover volgt over een week of twee. In die tijd wil Wijchen uitzoeken of er inderdaad harde afspraken over de precieze kleur liggen. Nu weet de wethouder zich alleen te herinneren dat Arcus voor de bouw in een sfeerimpressie is gepresenteerd als een groen gebouw. Ergens in het proces is besloten daar felgroen en lichtgeel in te verwerken.

Quote Dit verdient Arcus niet. Dit verdienen de vrijwilligers niet. Wethouder Rob Engels

Als Wijchen zich erbij neerlegt, is het nog de vraag of 1 juli wordt gehaald. Het planten van bomen is volgens Engels niet handig in het voorjaar en het bijkleuren vergt mogelijk meer tijd. ,,Dat moet technisch allemaal nog maar lukken. Maar dan doen we ons best om daar op een nette manier uit te komen.''

Het is het zoveelste hoofdstuk van de problemen rond Arcus. De wet van Murphy, zegt Engels. ,,Dit verdient Arcus niet. Dit verdienen de vrijwilligers niet.''