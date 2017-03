Containerschip raakt spoorbrug bij Wijchen, geen treinen naar Oss

WIJCHEN - Een containerschip is donderdagavond tegen de spoorbrug bij Wijchen gevaren, dat laat een woordvoerder van ProRail weten. Omdat niet duidelijk is hoe groot de schade aan de brug is, is er momenteel geen treinverkeer mogelijk op de lijn Nijmegen - Oss.