Door Theo ziet de wereld Wijchen slopen en bouwen

,,Die oude mannen die je altijd met hun fiets of scootmobiel ziet kijken, die hebben vroeger steevast in de bouw gewerkt’’, vertelt Binnendijk. ,,Ze vertellen over vroeger, en wijzen wat er nu allemaal anders is. Betonpompen had je bijvoorbeeld vroeger niet. Ik heb, toen ik stage liep als architect, ook nog met de hand beton gestort.’’



Binnendijk heeft een beroepsmatige interesse in gebouwen, maar het was nostalgie die hem tot zijn bijzondere hobby dreef. Pal naast zijn woning en ouderlijk huis werd in 2007 de Mariaschool gesloopt. ,,Daar had ik op gezeten, en mijn vader was er onderwijzer. Ik móest de sloop vastleggen.’’