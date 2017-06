Doorgedraaide man in Wijchen slaat flatruiten kapot

Waarschuwing voor zwemmersjeuk plas in Groene Heuvels

4 juni EWIJK - De provincie Gelderland waarschuwt zwemmers van vakantiepark de groene heuvels in Ewijk dat ze mogelijk last kunnen krijgen van zwemmersjeuk. De provincie geeft deze waarschuwing, omdat ze een reeks meldingen van klachten over zwemmersjeuk heeft ontvangen.