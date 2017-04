Duikers eten paasontbijtje op 18 meter diepte in de Berendonck

Die versnaperingen waren in een waterdichte tank mee onder water genomen. In het onderwaterhuis kon het duikpak uit en werd geproost.

In de Aquavilla, het grootste en meest moderne onderwaterhuis van Europa, is het droog en zit lucht. ,,Die lucht blijft daar in zoals ook lucht blijft zitten in een glas dat omgekeerd in het water wordt geduwd’’, legt een van de duikers uit. De leden komen er binnen door een gat in de bodem.