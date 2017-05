Emporium wil groeien naar 30.000 bezoekers

Raad Wijchen: Onderzoek naar hoofd­pijn­dos­sier Arcus

18 mei WIJCHEN - De door Wijchen verloren rechtszaak over de kleur van sporthal Arcus leidde vanavond in de gemeenteraad tot heftige discussies. De felgroene kleur van de hal is een doorn in het oog van omwonenden. Zij kregen in hoger beroep gelijk van de rechter. Wijchen is nu verplicht Arcus over te schilderen.