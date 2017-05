Geen hitteslachtoffers op Emporium

De organisatie van het jaarlijkse festival op de Berendonck had vanwege de voorspelde warmte extra maatregelen getroffen. Zo zijn er op deze dertiende editie insmeerpunten met zonnebrandcrème, gratis water en meer schaduwplekken dan normaal. ,,We hebben schuiltenten neergezet en het terrein zo ingericht dat meer van het bosrijke gebied toegankelijk is voor de bezoeker”, vertelt mede-organisator Robbert den Boer.

Rustig

Via zijn portofoon heeft Den Boer veel contact met de EHBO-post even verderop. ,,Het is vrij rustig daar. Er zijn geen gevallen gemeld van oververhitting. En afgezien van een meisje dat haar enkel had bezeerd, is niemand naar het ziekenhuis gebracht.”

Pleisters