Kettingbotsing met acht auto's op A50, flinke file

Dieven snorscooter maken rondrit door Wijchen

14 mei WIJCHEN - In de Burchtstraat in Wijchen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwarte snorscooter gestolen die op slot stond. De scooter werd een paar uur later teruggevonden in Wijchen-Zuid. De dieven hebben er een rondje mee gemaakt door het dorp, concludeert de Wijchense politie op Facebook.