Nooteboom na twee jaar nog altijd verdacht

Bij het familiebedrijf aan de Nieuweweg in Wijchen was op 8 mei 2015 een explosie in de spuiterij. Op die explosie volgde een brand, die een deel van het bedrijfscomplex verwoestte en waarbij een medewerker zwaargewond raakte. Hij is nog herstellende.



,,Het is nu twee jaar terug en we hopen het een keer achter ons te kunnen laten’’, zegt directeur Toon de Smit. ,,We zijn natuurlijk gewoon doorgegaan met de business, maar het werpt toch een schaduw over het bedrijf.’’ Duidelijkheid over de oorzaak van de explosie is tot nu toe ook uitgebleven.