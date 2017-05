OG3NE zorgt voor hoogtepunt op Kasteelfeesten in Wijchen

De feesten, in een grote tent achter het Kasteel Wijchen aan de Kasteellaan in het dorp, begonnen afgelopen woensdag. Die dag en ook de donderdag en de vrijdag verliepen volgens de organisatie zeer gemoedelijk en zonder incidenten.

Warmte

Ook het warme weer heeft volgens bestuursvoorzitter Jasper Ooosterhout uit Wijchen 'geen problemen opgeleverd'. ,,We hebben voor extra verkoeling in de tent gezorgd door de nooddeuren aan de zijkanten open te zetten’’, zei Oosterhout. ,,Ook hebben we daar extra ventilatoren neergezet.’’