OM wil Nooteboom en leidinggevenden dagvaarden om brand

Zij zouden zich niet hebben gehouden aan de wet Milieubeheer en Arbeidsomstandighedenwet. ,,Er zou onvoldoende rekening zijn gehouden met elektrostatische ontlading die van mensen of werkplekken kunnen uitgaan’’, zegt een woordvoerster van het OM. ,,Zo is niet steeds antistatische kleding gedragen.’’ Verder waren vaten met verf en oplosmiddelen niet goed geaard. Er zou geen goed toezicht zijn geweest op het werk en gevaarlijke afvalstoffen als thinner, primer, hardener en verf werden gemengd in vaten die niet volgens de regels werden opgeslagen.

Onderzoek

Het bedrijf wil inhoudelijk niet ingaan op wat het OM aandraagt. ,,Dat is te voorbarig’’, reageert een woordvoerder. ,,Wat voorligt is een concept. Ons is gevraagd of we nader onderzoek willen en dat zijn we nu aan het bekijken.’’ De zaak ligt bij de rechter-commissaris. Die beslist over eventueel aanvullend onderzoek. Daarna besluit het OM definitief of tot vervolging wordt overgegaan.