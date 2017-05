'Ook Wijchense luiers naar recycle-fabriek'

Nooteboom na twee jaar nog altijd verdacht

6 mei WIJCHEN - Twee jaar na de enorme explosie en brand bij Nooteboom Trailers in Wijchen is het bedrijf nog altijd verdacht. Het Openbaar Ministerie is nog niet gestopt met het onderzoek dat moet uitwijzen of het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan milieudelicten en overtreding van de Arbowet.