Rijkswaterstaat laat langs A50 achtergelaten auto afslepen

A326 weer vrij na ongeval bij knooppunt Bankhoef

30 mei BERGHAREN - De snelweg A326 is dinsdagochtend rond 9:00 uur even helemaal afgesloten geweest tussen Bergharen en de aansluiting met de A50. Dit als gevolg van een ongeval tussen meerdere auto's. Inmiddels is de weg weer vrij en is de file opgelost.