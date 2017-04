Snorfietser na achtervolging klemgereden in Wijchen

Digitale boog in De Blije Dries legt het af tegen ouderwets paaseieren zoeken

17 april WIJCHEN - Het nieuwe digitale speeltoestel in speeltuin De Blije Dries in Wijchen heeft het op tweede paasdag afgelegd tegen ouderwets eieren zoeken. Kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s wandelden op de gratis eerste speeldag van seizoen 2017 door het park en zoeken fanatiek naar eieren, die in alle uithoeken van het park waren verstopt.