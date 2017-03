Streep door 75 tijdelijke huizen in Wijchen

Het plan was financieel eigenlijk ook niet haalbaar, legt wethouder Geert Gerrits uit. De huurprijs zou laag moeten blijven, maar juist omdat de huizen er maar tien jaar zouden staan, zou die huur de kosten bij lange na niet dekken. ,,We hebben het onderzocht en de investering is niet realistisch. Dan moet je afschalen naar een soort stacaravans, maar dat willen we niet.''