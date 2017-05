Vooral buitenlandse bezoekers al vroeg binnen bij Emporium

Om 12.00 uur stonden de eerste paar honderd bezoekers al voor de hekken. Traditiegetrouw zijn dit vooral buitenlanders: Emporium is populair bij Duitsers, Fransen, Engelsen en Italianen. Maar ook Leo van Veenendaal uit Utrecht is al direct binnen. ,,Lekker de drukte voor blijven. Zo maar eens een boompje uitzoeken en in de schaduw relaxed beginnen.’’ Een kwartet uit Aken gaat er weer een stevige dancedag van maken: ,,Von Zwölf biss Zwölf.’’



Het festival is met 25.000 bezoekers uitverkocht. Emporiumdirecteur David Brons ziet in het eerste uur de drukte wat langzamer dan in eerder jaren op gang komen: ,,Vanwege de hitte komen meer mensen om een uurtje of drie.’’