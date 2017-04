Vrachtwagen glijdt van talud A50 bij Wijchen

Meer mensen helpen padden oversteken

12 april WIJCHEN/BOVEN-LEEUWEN - Het helpen van padden wordt populairder. In Boven-Leeuwen ging dit voorjaar voor het eerst een werkgroep amfibieën van het IVN Maas en Waal aan de slag. Ze zetten padden veilig de dijk over. In Wijchen wordt hetzelfde werk sinds jaar en dag gedaan door de werkgroep amfibieën van Natuur en Milieu Wijchen.