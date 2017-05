Vrachtwagen rijdt in op file op A326: chauffeur aangehouden

Zeker zes auto's zijn beschadigd geraakt als gevolg van het ernstige ongeval, dat rond 09.00 uur gebeurde. Er zouden drie gewonden zijn gevallen, van wie één ernstig. Alle betrokkenen zijn uit de voertuigen gehaald.



Er zijn twee traumahelikopters opgeroepen, één daarvan is inmiddels op de snelweg geland.



De weg richting Nijmegen is volledig dicht ter hoogte van Bergharen. Rijkswaterstaat verwacht dat de snelweg pas rond het middaguur weer open kan; onderzoek en opruimen gaan tot zeker 12.15 uur duren.



Voor het overige verkeer is een omleiding ingesteld. De snelste route is over de A73 en A50, die beide filevrij zijn.