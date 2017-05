Wijchense zwaantjes maken het goed

Het was wel even spannend hoe het met de zwaantjes zou gaan. Sinds drie dagen verblijven ze in het opvangcentrum in Nijmegen. 'In het begin was het vrij kritiek. Ze waren natuurlijk net geboren. Normaal geeft moeder ze af en toe een duwtje van het water in, een stukje zwemmen, het water weer uit. Dat hadden ze nu niet', zegt Deuning tegen N1.



De drie worden als ze volwassen zijn uitgezet in de natuur.