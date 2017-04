Zwanenfluisteraar vindt doodgebeten zwaan langs Wijchens Meer

,,Ik vond 'm vanmorgen in vreselijke toestand langs het meer. Hij was al helemaal koud, dus de zwaan lag er al een tijdje. Hij had een bijtwond in de hals en was aangevreten aan de zijkant. Ik denk dat hij is gegrepen door een vos. Medewerkers van de dierenambulance denken echter dat een hond de zwaan heeft doodgebeten’’, vertelt Janssen.



De Wijchenaar staat in zijn dorp bekend als de 'zwanenfluisteraar', omdat hij al jaren veel optrekt met de dieren, ze van zeer dichtbij mag fotograferen en door de zwanen eigenlijk als familie wordt gezien. Dat gevoel is voor Janssen wederzijds. ,,Ik ben er letterlijk ziek van’’, zegt hij.