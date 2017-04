Auto botst tegen boom op Corleseweg bij Winterswijk

Eropuit Brullende motoren bij au­to­crosswed­strijd in Meddo

14 april MEDDO - Een heerlijk paasontbijt op maandagochtend? Welnee. In Meddo staat de tweede paasdag in het teken van gierende banden, brullende motoren en een hoop modder op de Autocross in Meddo. Speciaal programma-onderdeel: een wedstrijd met motorcrossers.