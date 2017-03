Bestuurder die 'niks ziet' van de weg gehaald in Winterswijk

,,Het is inderdaad niet moeilijk om te raden waarom mijn collega's deze auto een volgteken hebben gegeven’’, vertelt wijkagent Berend Jager. ,,Deze bestuurder vroeg er min of meer zelf om.’’

,,Er bleek meer mis met de auto, dus hij is voor een ander mankement wel bekeurd’’, aldus Jager. ,,We hebben een zogeheten WOK-melding gedaan. Onder meer omdat de auto van een nieuw motorblok was voorzien. De bestuurder moet zijn auto daarom opnieuw laten keuren bij de RDW. Als alles weer in orde is, mag hij er weer mee rijden.’’