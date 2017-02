Buurtschappen Winterswijk werken aan collectief met duizenden zonnepanelen

Locaties

In Huppel is ook een plek beschikbaar voor eenzelfde aantal zonnepanelen om met behulp van zonlicht elektriciteit op te wekken.

Voetbalvelden Kotten

,,We kijken ook naar een gedeelte van de voormalige voetbalvelden in Kotten'', vertelt Joop ten Dolle namens de stichting Buurtschapsvisie, een initiatief van de belangenverenigingen, zelf woonachtig in Kotten. ,,Een van de velden is eigendom van de gemeente Winterswijk en die wil aan de plaatsing meewerken.'' In de buurtschap Brinkheurne is een terrein van drie hectare beschikbaar.