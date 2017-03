Dit jaar al twee dodelijke ongelukken op N312

Daarvoor was het bijna vijf jaar geleden dat er voor het laatst iemand overleed na een ongeval op de Corleseweg. Een 47-jarige motorrijder verloor zondag 12 augustus 2012 in een bocht de macht over zijn motor. Hij belandde op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een tractor. Hij was op slag dood.



Een jaar eerder, op 29 september 2011, overleed een 15-jarige jongen als gevolg van een aanrijding op de Oude Winterswijkseweg. De jongen liep met twee vrienden over de weg en werd te laat opgemerkt door een toen 22-jarige automobilist uit Winterswijk.