Gewonden bij aanrijding in Winterswijk

Winterswijker (27) opgepakt voor in brand steken eigen woning

5 juni WINTERSWIJK - Een 27-jarige man uit Winterswijk is zondagmiddag opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt zijn eigen woning aan de Berkelstraat in brand te hebben gestoken. Een medebewoner, die op dat moment thuis was, is uit paniek uit een raam gesprongen en raakte lichtgewond.