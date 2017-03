Goedkoopste Gelderse sterrenmenu eet je in Winterswijk

WINTERSWIJK - Het goedkoopste sterrenmenu in Gelderland eet je bij De Strandlodge in Winterswijk. Voor 37,50 euro schuif je hier al aan voor een 3 gangen diner, blijkt uit onderzoek van Actiecode.nl .

Als je het echt per gang bekijkt, is het Koetshuis in Bennekom het goedkoopste met een prijs van 11,90 euro per gang. De Strandlodge en Basiliek in Harderwijk staan op een gedeelde tweede plaats als het gaat om prijzen per gang (12,50 euro).

Bij O Mundo in Wageningen kost een gang van het goedkoopste menu 14, 17 euro. t Raedthuys in Duiven vraagt 14,38 euro per gang en 't Schulten Hues in Zutphen zit daar vlak boven met 14,50 euro per gang.

Gemiddelde prijs

In Gelderland zijn acht één-sterrenrestaurants te vinden. Besparingsplatform Actiecode.nl zocht uit waar je het voordeligst terecht kunt voor een ‘sterrenmaaltijd’. Voor dit onderzoek is telkens gekozen voor het goedkoopste menu dat wordt aangeboden bij de Gelderse restaurants, dit is vervolgens gedeeld door het aantal gangen dat wordt aangeboden. Natuurlijk zijn niet alle gangen identiek, maar het geeft enigzins inkijk in de gemiddelde prijs per gang.

Duurst

Het restaurant dat het meeste vraagt per gang, is Het Roode Kooper in Leuvenum. Een gang van het goedkoopste menu kost 19,67 euro. Het totale driegangendiner kost 59 euro.

Bib Gourmand

Tijdens de restaurantweek, van 28 maart tot en met 14 april, krijgt iedereen de mogelijkheid om tegen een gereduceerde prijs bij verschillende sterrenrestaurants te dineren. Van de 84 Nederlandse sterrenrestaurants doen er overigens maar elf mee. Je kunt er ook voor kiezen om gastronomisch te eten door te dineren bij een restaurant met een Bib Gourmand onderscheiding, het kleine broertje van Michelin. Bij deze zaken kun je voor maximaal 37 euro een luxe driegangenmenu bestellen.