Jongste burgemeester van Nederland aan de slag in Winterswijk

De installatie van Bengevoord is in theater De Storm aan de Haitsma Mulierweg in Winterswijk. Het officiële gedeelte duurt van 15.00 tot 16.00 uur, het theater is open vanaf 14.30 uur.

Rode lantaarn

Het is traditie dat een nieuwe jongste burgemeester bij zijn installatie wordt toegesproken door de scheidend jongste collega en een echte rode lantaarn krijgt overhandigd.

Ben Visser, burgemeester van Scherpenzeel, draagt de Rode Lantaarn over aan de 32-jarige Joris Bengevoord. Daarmee blijft de titel van jongste burgemeester van Nederland in Gelderland.

Na de plichtplegingen kunnen Bengevoord en zijn partner Arijan van Bavel (beter bekend als Adje) worden gefeliciteerd.

De installatie van Bengevoord wordt ook live uitgezonden op de website van Winterswijk. Joris Bengevoord beleeft komende maandag (24 april) zijn eerste werkdag als burgemeester van Winterswijk.

Pretpark

Joris Bengevoord werd geboren in Winterswijk. Hij woont in Tilburg en is sinds 2010 actief in de Tilburgse gemeentepolitiek, eerst als commissielid, daarna als raadslid. Sinds 2013 is hij fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Tilburg.