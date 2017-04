Oudste Nederlandse keverfossiel ontdekt in Winterswijkse steengroeve

Dat blijkt uit een wetenschappelijke publicatie in het Paläontologische Zeitschrift , dat is geschreven door paleontologen van de Universiteit Utrecht.

Het is zeker niet het eerste oeroude fossiel die is terug gevonden in de Winterswijkse steengroeve. In de steenlaag die een kwart miljard jaar oud is, vonden onderzoekers ooit een dekschild van een kever die rondkroop in het Trias (252,2 tot 201,3 miljoen jaar geleden).