Paard met koets slaat op hol, meerdere gewonden

Man probeert in te breken in slijterij

8 juni BOCHOLT - Een 36-jarige man uit Utrecht is afgelopen nacht aangehouden in Bocholt, net over de grens bij Winterswijk, wegens poging tot inbraak in een slijterij. Een getuige zag de man kort voor half vier 's nachts bij het pand nadat een inbraakalarm was afgegaan.