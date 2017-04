Politie neemt wapens jager Winterswijk mee om ondeugdelijke wapenkluis

,,De 'wapenkluis' die deze man had, voldeed echt niet aan de eisen’’, zegt de politiemedewerker. Daarmee is er een direct gevaar voor de veiligheid, dus is besloten de wapens mee te nemen.’’



Verder was de akte wel in orde. ,,Alle wapens die de man had, stonden erop vermeld.’’ Of de jager zijn vuurwapens nog terugkrijgt, wordt later bepaald.



Nooit eerder

Volgens de politie komt het niet vaak voor dat er bij een thuiscontrole zulke ernstige overtredingen worden geconstateerd. Politiemedewerker: ,,Mijn collega, die al langer meewerkt met dit soort thuiscontroles, heeft een situatie als deze nooit eerder meegemaakt.’’