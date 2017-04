Steeds meer wild dood door vele bezoekers in het bos

Reeën

Dit leidt tot meer aanrijdingen, met name in de Achterhoek. Vooral reeën zijn het slachtoffer. In heel Nederland worden jaarlijks 11.000 reeën aangereden. Dat meldt de Faunabeheereenheid Gelderland.



Woordvoerder Erik Koffeman: ,,Jaren steeg het aantal aanrijdingen van reeën. In Gelderland en met name op de Veluwe hebben we dat kunnen stabiliseren door allerlei maatregelen. Maar er zijn regionale verschillen. In het coulissenlandschap van de Achterhoek, waar de landschapselementen kleiner zijn, wordt een schichtig dier sneller opgejaagd.’’