Winterswijkse chauffeur verleent hulp bij crash op Duitse Autobahn

Peters reed bij Olpe, zestig kilometer ten oosten van Keulen, toen hij voorbij een in de vangrail gereden auto kwam. 'Daar bleek een hevig geschrokken vrouwelijke militair achter het stuur te zitten die flink overstuur was', schrijft hij. Ze was met haar auto in de berm gekomen, tegen de vangrail gekomen en daarna weer de weg opgereden. De vrouw raakte niet gewond maar was wel overstuur.