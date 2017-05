19-jarige vrouw zwaargewond in ziekenhuis na scooterongeluk in Zevenaar

Het tweetal is bij de spoorwegovergang over de kop geslagen, zo laat de politie weten. Ook een 17-jarige jongen die op de scooter zat, raakte daarbij gewond. Hij had minder schade, maar ze zijn beiden naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk precies is gebeurd, is volgens de politie moeilijk te zeggen. Er was in elk geval geen ander voertuig bij betrokken en het had te maken met de spoorwegovergang. ,,Ze zijn mogelijk ergens vast komen te zitten of hebben iets geraakt.’’