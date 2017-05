Bergers kunnen bijna elke dag op pad vanwege ongeluk op A12

Afgelopen jaar moesten bergingsbedrijven 331 keer op pad om tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens op elkaar geklapte wagens af te voeren.

Toon Albers (Lokaal Belang), wethouder van Verkeer in Zevenaar, heeft het zware ongeval van afgelopen dinsdag (hierbij waren drie vrachtauto's, een personenwagen en een busje betrokken) aangegrepen om een versnelde verbreding van de A12 tot tweemaal driebaansweg te bepleiten.

Nu gaat dit project in 2019 van start. Albers deed zijn oproep in een overleg met collega's uit negentien gemeenten uit het knooppuntgebied Arnhem-Nijmegen. ,,Er is brede steun’’, reageert hij opgetogen.

Zijn collega's Sjef van Groningen (Duiven) en Arthur Boone (Westervoort) steunen Albers en bevestigen zijn opmerking. ,,Onze collega-wethouders moeten het officieel nog bespreken in hun eigen college van B en W maar onze wens wordt breed gedragen’’, zegt VVD'er Boone.

De stijging van het aantal ongelukken waarbij de inzet van bergers vereist was, is substantieel. In 2010 moesten ze 187 keer op pad tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens, in 2011 192 maal, in 2012 183 keer en in 2013 193 keer.

In 2014 begon de economie weer aan te trekken en dat was te merken op de A12. Er reed meer verkeer over de snelweg en er stonden langere files. Bergers merkten dit. Gingen ze in 2014 234 keer op pad, in 2015 was dat 240 maal en vorig jaar dus liefst 331 keer. Een tussenstand van 2017 kunnen Rijkswaterstaat en de VerkeersInformatieDienst nog niet aanreiken.

