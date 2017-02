Bijna 24 uur geen water door storing was 'domme pech'

DOESBURG/ZEVENAAR - De langdurige waterstoring in Zevenaar, Doesburg, Rijnwaarden en omgeving roept vragen op. Waarom zaten 30.000 huishoudens afgelopen weekeinde bijna 24 uur zonder water?

Dat is volgens waterbedrijf Vitens 'domme pech'. Normaal gesproken zijn breuken binnen een paar uur gerepareerd. De scheur in de transportleiding van Ellecom richting de Liemers bevond zich naast de IJssel. Het water stroomde zo de rivier in en was daardoor moeilijk zichtbaar.

Opsporing

Dat is namelijk de manier waarop breuken in Nederland worden opgespoord: niet met hightech-apparatuur, maar met het blote oog, nadat klanten hebben geklaagd dat ze geen water meer krijgen.

Proef

Vitens is in Friesland met een proef bezig voor een 'slim netwerk' waarbij sensoren in de leidingen zijn aangebracht. Maar ook daarmee kun je niet alle breuken sneller opsporen zegt Jan Vreeburg, onderzoeker leidingsystemen aan de Wageningen Universiteit en KWR Watercycle Research Institute . Het Nederlandse drinkwaterleidingnet is 120.000 kilometer lang; daarvoor heb je heel veel sensoren nodig.