Boten gestript van motoren bij jachthaven in Giesbeek

Dat meldt de politie. Van de zes motordiefstallen die in Giesbeek zijn geteld, gebeurden er vier in april, zegt een politiewoordvoerder. Deze week sloegen daders opnieuw toe in de haven, waarvan een keer met succes.

Diefstal op het water

De werkwijze verschilt. In sommige gevallen zijn de boten in de jachthaven zelf van hun motor gestript, soms ergens anders. Dan werd de boot in zijn geheel meegenomen en later leeg teruggevonden. ,,Er is een paar keer aangifte gedaan van een boot die in zijn geheel is gestolen. Die werden dan later zonder buitenboordmotor teruggevonden’’, zegt een politiewoordvoerder.