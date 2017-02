Brandveiligheid in Liemerse horeca is helemaal oké

In Doesburg, Duiven en Rijnwaarden trof de brandweer bij de vrijdag tot laat in de nacht gehouden 'quick scan' een enkele keer een situatie aan die voor verbetering vatbaar is, maar ook hier blijkt 80 procent van de ondernemers goed op de brandveiligheid te hebben gelet. Met horecaondernemers waar nog wat te verbeteren viel is een gesprek. Zij krijgen deze week een extra bezoek.

Carnaval

In totaal bezocht de brandweer, in teams van twee personen, 97 cafés en restaurants in de Liemers. De controle werd uitgevoerd met het oog op het naderende carnaval. Gekeken werd onder meer of de brandblussers gekeurd zijn, de feestversiering niet brandgevaarlijk is en of nooduitgangen niet geblokkeerd .