Conflicten kostten Zevenaar in 2016 bijna ton extra

Dat blijkt uit de jaarrekening over 2016. Volgens wethouder Gerard Hendriksen (financiën) zijn de juridische kosten in 2016 meer dan verdubbeld. In de begroting was hiervoor 60.000 euro gereserveerd. Extra kosten voor rechtskundig advies of rechtsbijstand zijn volgens de wethouder echter nooit helemaal te voorkomen. ,,Vaak zijn ze te voorzien. Maar een bedrag van 98.000 euro is een forse overschrijding op een budget van 60.000 euro.’’