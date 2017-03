Dj Marshmello op hoofdpodium Dreamfields

Zevenaar volgt landelijke trend, VVD wint met afstand

2:12 ZEVENAAR - Ook in Zevenaar is de VVD de grootste partij. Voor het CDA, PVV, SP, D66 en GroenLinks. De PvdA is nu de zevende partij in Zevenaar. Bij de vorige verkiezingen was de PvdA nog de grootste.