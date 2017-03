Doodrijder Lars (20) uit Giesbeek 3,5 jaar de cel in

DUIVEN - De man die in november vorig jaar Lars aan de Meulen uit Giesbeek doodreed, moet 3,5 jaar de cel in.

Dat bepaalde de rechter vrijdagmiddag. De straf is veel hoger dan het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste. De officier van Justitie pleitte voor een celstraf van vijftien maanden, waarvan drie voorwaardelijk.

De bestuurder, een 28-jarige man uit Duiven, kreeg verder een rijontzegging van vijf jaar. Hij mag, zolang als de reclassering het nodig vindt, geen alcohol drinken.

Lars werd aangereden toen hij zaterdag 12 november over de Oostsingel in Duiven fietste. Hij was op weg naar huis na een avond stappen. De Duivenaar reed volgens de rechtbank met tachtig kilometer door rood, toen hij Lars aanreed.

Alcohol

De 20-jarige Giesbeker werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed aan zijn verwondingen. De Duivenaar was doorgereden en werd later opgepakt. Hij bleek veel te veel alcohol te hebben gedronken: tussen de tien en vijftien glazen. Volgens de rechtbank was hij die avond al meerdere keren achter het stuur gekropen. ,,Er zijn dus vele momenten geweest waarop hij had anders had kunnen en moeten beslissen voordat hij op het laatst besloot om zelf naar huis te rijden', valt te lezen in het vonnis.

Rijbewijs