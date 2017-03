Duivenaar hoort straf voor doodrijden van Lars (20) uit Giesbeek

Angstcultuur stadhuis Zevenaar na 'zuivering' niet verdwenen

2 maart ZEVENAAR - Met het ontslaan van enkele topambtenaren is de angstcultuur in het gemeentehuis van Zevenaar niet verdwenen. In 2014 klaagden op één afdeling zes ambtenaren over intimidatie door leidinggevenden en collega's, bleek tijdens de hoorzitting van de enquêtecommissie-Van Dijk over de verziekte werksfeer in het stadhuis.