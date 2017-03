Ex-wethouder: Het personeelsbeleid interesseerde mij helemaal niet

ZEVENAAR - De Zevenaarse oud-wethouder Niko Wiendels heeft zich amper bemoeid met de arbeidsgeschillen in het stadhuis. Dat kwam doordat het personeelsbeleid hem 'in het geheel niet interesseerde'.

Dit verklaarde de CDA'er, die nu wethouder in Geldermalsen is, woensdagmiddag diverse malen tijdens de hoorzitting aan de enquêtecommissie die de misstanden onderzoekt in het gemeentehuis tussen 2002 en 2016.

Brief

Zo zei Wiendels zich maar weinig te kunnen herinneren van de ontevredenheid op de werkvloer en vond hij het mei 2008 niet nodig om in het overleg van het college van burgemeester en wethouders te reageren toen alle afdelingshoofden een kritische brief hadden opgesteld over het functioneren van gemeentesecretaris Adri van Kessel, die Wiendels overigens Erik van Kessel noemde.

Zakje

In het college is naar Wiendels' zeggen gesproken over de goede regeling die alle vertrekkende ambtenaren zouden krijgen. Daarbij is de zin 'Niemand gaat zonder zak geld weg' gevallen, erkende Wiendels. Hijzelf vond dit overdreven. ,,Een zakje had wel gemogen.’’ Daarnaast vond hij dat de in 2009 weggestuurde Van Kessel 'meer krediet had verdiend'.

Mankement

Terugkijkend op zijn dikke vijf jaar als wethouder zou Wiendels het niet anders hebben gedaan. ,,Personeelsbeleid heeft geheel niet mijn interesse, en dat is mijn mankement", meldde hij commissieleden Fred van Dijk (VVD), Ed van der Schaft (SP) en Ali Ok (Lokaal Belang).

Onverschilligheid