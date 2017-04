File op A12 bij Zevenaar door ongeval

Reeks inbraken in Babberich

28 april BABBERICH - Babberich kampte vorige maand met een serie woninginbraken. Tot dusverre werd dit jaar volgens de politie zes maal ingebroken in het dorp. Dat is net zoveel als in heel 2016, toen in totaal zes maal aangifte werd gedaan van woninginbraak in Babberich.