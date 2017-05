Fitnessende Zevenaarder haalt 5.000 euro op voor SOS Kinderdorpen

Toen de in Nederland opgegroeide Logman in 1993 voor het eerst terugkeerde naar zijn geboorteland, schrok hij van de situatie daar. Zo zag hij kansarme kinderen op een vuilnisbelt. De Zevenaarder besloot zich voor hen in te gaan zetten. Dat doet Logman door te sporten. Al veertig jaar is hij een vertrouwd gezicht in de Didamse sportschool. Een felgekleurd hemd hangt om zijn gespierde bovenlijf, een donkere sportbril moet de focus versterken en uit zijn oordopjes klinkt muziek uit de jaren zeventig. ,,Dan voelt het alsof je weer 20 bent’’, verklaart de sportfanaat. ,,Dan ga je door.’’