Gratis water voor scholen, dokters en kinderen na storing in Liemers

Verzorgingshuizen

Al eerder zondag begon Vitens met het verstrekken van water aan verpleeg- en verzorgingshuizen in het getroffen gebied. Daarvoor werden 20.000 jerrycans van 5 liter naar de brandweerkazerne in Zevenaar gereden en van daar uit verder gedistribueerd. Elke bewoner kreeg drie flessen water.



Deze waterverstrekking wordt maandagmorgen uitgebreid als er nog geen stabiele watervoorziening uit de kraan is, aldus VGGM. Alle inwoners kunnen dan met een fles of pan naar een centraal punt komen om water te tappen.



Vitens blijft ondertussen druk bezig om de lekken in de leidingen, die onder de IJssel door lopen, op te sporen en te repareren. Onduidelijk is hoelang dat nog duurt.