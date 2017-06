Jachthaven: Motordiefstallen van boten zijn strop voor eigenaren

Diefstallen onmogelijk maken is volgens De Graaf makkelijker gezegd dan gedaan. Zo heeft de vereniging overwogen een beveiligingsbedrijf in de arm te nemen. ,,Omdat hier vlakbij het Giesbeekse bedrijventerrein zit. Maar die medewerkers komen op onregelmatige tijden langsrijden en het is de vraag wat dit oplevert. 24 uur per etmaal bewaking is niet haalbaar, want te duur.’’



Op de plek van de watersportvereniging hangen al camera’s. Die schrikken de dieven echter niet af. De Graaf: ,,Ze zijn erg brutaal. Bovendien: de boten van dieven die aan komen varen hebben geen kenteken, dus je ziet alles op de beelden gebeuren maar kunt niks doen. Deze diefstallen gebeuren in golven; een paar maanden geleden zijn ook motoren gestolen. Toen gebeurde dat over land. We hebben een brief uitgedaan naar de leden met de boodschap 'Let op je spullen'.”