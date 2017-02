Johnny en Anita winnen ruim een kwart miljoen in Vriendenloterij

Live Zevenaar hoort ge­meen­te­amb­te­na­ren onder ede

21 februari ZEVENAAR - In de gemeente Zevenaar zijn vandaag om 10:00 uur de openbare verhoren begonnen van gemeente-ambtenaren. Die raadsenquête moet uitwijzen of Zevenaar tekortgeschoten is in zijn personeelsbeleid in de periode 2002 tot en met 2015.