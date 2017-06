Kinderen bekogelen ME op open dag marechaussee

Vluchtende automobilist strandt in het mulle zand van Zevenaars speeltuintje

9 juni TERBORG/ZEVENAAR - Een 35-jarige man uit Zwolle is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden nadat hij met een gestolen Opel Corsa op de vlucht was geslagen voor de politie. De man reed zich uiteindelijk vast in het mulle zand van een speeltuintje aan de Lindenhof in Zevenaar.