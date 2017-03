Lief bedankkaartje voor politie na hulp aan onwel geworden man

NL Doet Ac­ti­vi­tei­ten­ruim­te opnieuw in de verf

11 maart ZEVENAAR - Vrijwilligers van welzijnsstichting Caleidoz in Zevenaar zijn vrijdag en zaterdag druk in de weer geweest een gezamenlijke ruimte in het gebouw aan de Steenhuizen 6 in Zevenaar op te knappen.